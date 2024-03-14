Hollandalı yıldız Quincy Promes Dubai'de tutuklandı!
Adı kokain kaçakçılığına karışan Quincy Promes, önceki ay Amsterdam mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Quincy Promes, Hollandalı savcıların talebi üzerine Dubai'de tutuklandı.
Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Quincy Promes, Dubai'de tutuklandı.
Quincy Promes, kokain kaçakçılığına suç ortaklığı yapmaktan suçlu bulunmuş ve önceki ay Amsterdam mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Amsterdam Bölge Mahkemesi, Promes'in adının 2020 yılında yüzlerce kilo kokain ithalatı ve ihracatına karıştığına karar vermişti.
QUINCY PROMES DUBAİ'DE TUTUKLANDI
Kararın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne kampa giden Promes burada gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı ancak Hollandalı savcıların talebi üzerine tecrübeli futbolcu Dubai'de tutuklandı.
İki ülke arasındaki anlaşma gereği Quincy Promes'in Hollanda'ya iade edilmesi bekleniyor.
KUZENİNİ BIÇAKLAMIŞTI
Quincy Promes geçtiğimiz yıl da kuzenini bacağından bıçaklamış ve 1.5 yıl hapis cezası almıştı.
QUINCY PROMES'İN SEZON KARNESİ
Bu sezon Spartak Moskova ile ligde ve kupada toplam 21 maça çıkan Quincy Promes 8 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.
Quincy Promes daha önce Twente, Sevilla ve Ajax formaları da giymişti.
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