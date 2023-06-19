Hollandalı futbolcu Quincy Promes'e hapis şoku!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 12:20

Güncelleme: 19.06.2023 - 12:24

Rusya ekibi Spartak Moskova’da top koşturan Hollandalı futbolcu Quincy Promes, hapis cezası aldı.

Hollandalı futbolcuya kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezası verildi.

Quincy Promes

TAKIMININ ÖNEMLİ FUTBOLCUSUYDU

Daha önce de uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütüne katılma suçları bulunan 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Spartak Moskova’nın ligi üçüncü sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.

Quincy Promes, Spartak Moskova formasıyla geçen sezon oynadığı 27 karşılaşmada 20 gol, 7 asist kaydetti.