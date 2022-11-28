Zenit - Spartak Moskova maçında tekmeler havada uçuştu! 6 kırmızı kart
Rusya'da Zenit - Spartak Moskova maçında iki takımın futbolcuları tekme tokat birbirine girdi. Olayların ardından kırmızı kartlar havada uçuştu.
Rusya'da Zenit - Spartak Moskova maçında iki takımın futbolcuları tekme tokat birbirine girdi. Mücadele 0-0 eşitlikle devam ederken bir anda ortalık karıştı. Spartak Moskovalı Quincy Promes, Zenitli Wilmar Barrios ile tartışmaya girdi. İkili arasındaki gerilim kısa sürede alevlendi.
Ardından sahadaki diğer futbolcular da gerilime ortak oldu. Yedek kulübesindeki futbolcular da sahaya girince olay iyice büyüdü.
Yaşanan olaylar sonrasında hakem 6 kırmızı kart gösterdi. Bu görüntüler hem Rusya'da hem de sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
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