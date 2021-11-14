Hollanda'nın boş stat kabusu!
Norveç maçını koronavirüs salgını nedeniyle boş tribünler önünde oynayacak Hollanda'nın kaptanı Van Dijk, "2-2 için çok kızgınım. Salı günü boş stadyumda bu işi başarmalıyız." dedi.
Türkiye'nin de yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun lideri Hollanda, Memphis Depay'ın attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kalırken gözler Covid nedeniyle boş statta oynanacak Norveç maçına çevrildi. Oyuncular, boş stadın kendilerini etkileyebileceğini söyledi.
Hollanda hükümeti stat ve tiyatro salonlarına girişi sağlık endişesi nedeniyle yasaklamıştı.
Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı Virgil Van Dijk 2-2 biten Karadağ maçı sonrası konuştu.
"Ne diyeceğimi bilemiyorum" diyen Virgil Van Dijk, "İkinci yarı utanç veren bir oyun sergiledik. Bu gece Dünya Kupası'nı garantilemeliydik. Tabii ki çok kızgınım. Salı günü boş stadyumda bu işi başarmalıyız" ifadesini kullandı.
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