Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'den milli takım değerlendirmesi!
Spor yazarı Serdar Ali Çelikler yorumunda şu görüşlere yer verdi: "Olması gereken olmuştur diyelim. Caner harika muz ortalar yapıyor.. Oysa Rıdvan'ın yerden arka direğe kestiği PAS'lar 3 gol getirdi."
Cesur yorumları ile dikkat çeken spor yazarı Serdar Ali Çelikler, milli takımların sistem değiştirdiğini açıkladı.
HT'deki Cebelitarık maçı yorumunda pas oyununa dikkat çeken Çelikler'in görüşleri şöyle:
"Hollanda sonrası Kuntz'un gelişi ile hiç olmazsa yara sarıldı. Negatif enerji ortadan kalktı. 97. dakikada attığımız penaltı golü ile Letonya'yı yenince hava pozitife döndü. İşte bu pozitif enerji Cebelitarık karşısında 6-0 kazanmamızı değil belki ama Norveç'in evinde Letonya'ya takılmasına neden olmuş olabilir. Ellerimizle verdiğimiz avantaj direksiyonu yeniden elimizde. Salı günü Norveç, Hollanda'yı asla yenemez. Biz de Karadağ'da yenilmemek bile bizi 2. yapabilir. Gel de Karadağ maçındaki o saçma baraj hatası yüzünden yenilen gole yanma. O maçtan kaybedilen 2 puan yazsak bugün 2.liği neredeyse garantilemiştik. Ama belki o zaman Kuntz gelmezdi. Olması gereken olmuştur diyelim. Caner harika muz ortalar yapıyor. Ama bunlar artık Cebelitarık tarafından da karşılanıyor. Oysa Rıdvan'ın yerden arka direğe kestiği PAS'lar 3 gol getirdi. İkisi sayıldı, biri santimlik ofsayta takıldı. Tekrarlayalım; orta bitti, pas devri artık."
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