TFF'den o kulübe milli teşekkür!

14 Kasım 2021 Pazar, 11:05

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Cebelitarık'ı 6-0 yendiği maça ev sahipliği yapan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne teşekkür etti.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan teşekkür mesajında, turuncu-lacivertli kulübün örnek bir iş birliği gösterdiği belirtilerek, "'Bizim Çocuklar'ı ağırlayan ve milli heyecanı paylaşan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu ile ay-yıldızlıların 90 dakika yanında olan taraftarlarımıza, destekleri ve takımımızın Dünya Kupası finalleri yolunda aldığı galibiyete değerli katkıları için teşekkür ederiz." denildi.