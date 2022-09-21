NBA yıldızı Anthony Edwards'a 'homofobik' yorumları nedeniyle para cezası

21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:40

NBA takımlarından Minnesota Timberwolves'un gözde oyuncusu Anthony Edwards, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile LGBTİ+ bireyleri hedef aldı. 1 milyon takipçisi olan Edwards'un videoda kaldırımda yürüyen bir grup erkeğin cinsel yönelimini tahmin edip onlara yönelik hakaretler savurduğu duyuldu.

Tepkilerin ardından videoyu silerek özür metni yayımlayan Edwards'a NBA tarafından 'saldırgan ve aşağılayıcı bir dil' kullandığı gerekçesiyle 40 bin dolarlık para cezası verildi.

"BUNDAN DAHA İYİ YETİŞTİRİLDİM"

Edwards, geçen hafta Twitter üzerinden yayımladığı özür mesajında, "Söylediğim şeyler çocukça, can yakıcı ve saygısızcaydı. Çok üzgünüm. Benim bu kadar can atıcı bir dil kullanmam kabul edilemez. Yaptığım şeyin savunulacak bir tarafı yok. Ben bundan daha iyi yetiştirildim" yazmıştı.