Houstan Rockets'un yeni koçu Ime Udoka oldu

Başantrenörü Stephen Silas ile yollarını ayıran Houstan Rockets'un yeni koçu Ime Udoka oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 07:43
Houstan Rockets'un yeni koçu Ime Udoka oldu
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Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houstan Rockets'ta yeni başantrenör belli oldu.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre, Stephen Silas ile yollarını ayıran Houstan Rockets, başantrenörlük görevine Ime Udoka'yı getirdi.

Celtics'i, NBA finallerine taşıyan Udoka, kulüp içinde uygunsuz bir ilişki yaşadığı gerekçesiyle görevden alınmıştı.


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