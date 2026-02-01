Houston Rockets, Dallas Mavericks'i Alperen Şengün ile devirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.02.2026 11:13:00
AA
NBA'de Dallas Mavericks'i konuk eden Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta galip geldi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'i 111-107 yendiği maçta "double-double" yaptı.

Toyota Center'da Mavericks'i ağırlayan Rockets, Alperen Şengün'ün yaklaşık 35 dakika sahada kalarak 14 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçta galip geldi.

Sezonun 30. galibiyetini alan Rockets'ta Amen Thompson 21 ve Jabari Smith Jr 19 sayı kaydetti.

Art arda 4, bu sezon 30. maçını kaybeden Mavericks'te ise Cooper Flagg 34 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.

EMBIID'DEN 40 SAYI

Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 124-114 yendi.

Peş peşe 3 olmak üzere 27 galibiyete ulaşan 76ers'ta Joel Embiid, 40 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, 2 blokla oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona ise yaklaşık 13 dakika süre aldığı maçı 3 sayı, 6 ribaunt, 2 blokla tamamladı.

Pelicans'ta ise Saddiq Bey'in 34 ve Trey Murphy'nin 19 sayısı, sezonun 38. mağlubiyetini önleyemedi.

