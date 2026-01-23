Philadelphia 76ers, Alperen Şengün'lü Houston Rockets'ı uzatmalarda devirdi!

NBA'de Philadelphia 76ers, uzatmaya giden maçta Houston Rockets'ı 128-122 yendi.

Xfinity Mobile Arena'da oynanan maçta 32 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Joel Embiid ve 36 sayı, 10 asistle oynayan Tyrese Maxey, 76ers'a galibiyeti getirdi.

Kelly Oubre Jr.'ın 26 sayı kaydettiği ev sahibi ekipte, milli basketbolcu Adem Bona 1 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı.

Kevin Durant'ın 36 sayı, 7 ribauntla oynadığı Rockets'ta ise Amen Thompson 17, milli basketbolcu Alperen Şengün, Jabari Smith Jr. ve Tari Eason, 13'er sayılık katkı sağladı.

JUSUF NURKIC'İN "TRİPLE DOUBLE"I JAZZ'A YETMEDİ

San Antonio Spurs, deplasmanda Utah Jazz'ı 126-109 mağlup etti.

Spurs, De'Aaron Fox'un 31 sayı, Victor Wembanyama'nın 26 sayı, 14 ribaunt, Keldon Johnson'ın 21 sayılık performansıyla galibiyete uzandı.

Jazz'da Jusuf Nurkic, 17 sayı, 14 asist, 11 ribauntla üstü üste ikinci maçında da "triple double" yaparken, Ocak 1975'te Pete Maravich'ten bu yana bunu başaran ilk pivot oldu.

Ev sahibi ekipte Ace Bailey 25, Keyonte George ise 23 sayıyla oynadı.