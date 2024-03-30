Houston Rockets'tan üst üste 11. galibiyet!

Yayınlanma: 30.03.2024 - 10:41

Güncelleme: 30.03.2024 - 10:41

NBA'e 12 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giymediği Rockets, Jazz'ı mağlup ederek 38. galibiyetini aldı ve play-in iddiasını sürdürdü.

Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Fred VanVleet 22 sayı, 2 ribaunt, 6 asist, Amen Thompson 18 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Jazz'da John Collins 30 sayı, 11 ribaunt, Collin Sexton 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Johnny Juzang 12, Kris Dunn 11 sayıyla oynadı.

-WEMBANYAMA VE BRUNSON'DAN KARİYER REKORU

San Antonio Spurs, uzatmaya giden maçta New York Knicks'i 130-126 yenerek bu sezon 18. galibiyetini elde etti.

Spurs forması giyen Victor Wembanyama, 40 sayı, 20 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla kariyer rekoru kırdı. Fransız oyuncu, Shaquille O'Neal'ın ardından bir maçta 40 sayı, 20 ribaunt barajını aşan ilk çaylak oldu.

Ev sahibi ekipte, Devin Vassell 23 sayı, 7 asist, Keldon Johnson 17 sayı, 5 ribaunt, Tre Jones 13 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.

Jalen Brunson'ın 61 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle kariyer rekoru kırdığı Knicks'te ise Donte DiVincenzo 20 sayı, 6 ribaunt, Josh Hart 12 sayı, 12 ribauntla salondan ayrıldı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Detroit Pistons: 87-96

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 97-100

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 97-115

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 109-90

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 125-108

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 117-114

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 128-103

Miami Heat-Portland Trail Blazers: 142-82

San Antonio Spurs-New York Knicks: 130-126 (uzatmada)

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 98-111

Utah Jazz-Houston Rockets: 100-101

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 103-107