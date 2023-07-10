Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:09

Güncelleme: 10.07.2023 - 11:09

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, dünyaca ünlü futbolcu Hulk'un kendilerine önerildiğini dile getirdi. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Menajerlerin teklifi oldu. Sordular isterim dedim. 2 milyon Euro vereyim dedim. Ama onlar 5-6 milyon Euro istedi. O zaman harcama limiti bitti. Keşke olsa." dedi. Futbolseverler, Hulk'un kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediyor. Peki, Hulk kimdir, nereli, kaç yaşında? Futbolcu Hulk hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

HULK KİMDİR?

Givanildo Vieira de Souza ya da lakabıyla Hulk, 25 Temmuz 1986 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Futbola Vilanovense takımının altyapısında başlamıştır. 2001-2003 yılları arası bu takımda oynayan Hulk, 2003 sezonunda São Paulo altyapısına geçti. 2004 yılında EC Vitória takımının altyapısında forma giymeye başladı. 19 Eylül 2003'te kariyerinde ilk ve son kez Brezilya Ligi'nde forma giydi. Internacional ile oynanan maçta Gilmar Silva Santos'un yerine oyuna girdi.

Hulk 2005'te Japon Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale'ye kiralandı. 9 maçta 1 gol attı. 2006 sezonu ise Japon takımına transfer oldu. Deneyim kazanması için aynı sezon Japonya ikinci ligi takımlarından Consadole Sapporo takımına kiralandı. Takım ligi 6. bitirerek başarılı olamasa da Hulk, 48 maçın 38'inde forma giydi.

2007'de ise yine ikinci lig ekiplerinden Tokyo Verdy'ye kiralandı. Burada 48 maçın 42'sinde forma giyen Hulk, 37 gol kaydetti ve ikinci ligin gol kralı oldu.

2008'de Kawasaki'ye geri dönse de sadece ilk iki lig maçında forma giydi. Takımıyla anlaşamayan Hulk, takımdan ayrılıp önceki sezon kiralık oynadığı Tokyo Verdy ile sözleşme imzaladı. 5. haftadan itibaren bu takımda forma giymeye başladı. 6. hafta da Tokyo derbisinde ilk golünü FC Tokyo'ya attı. 17 Temmuz'da son maçına çıktı ve Urawa Reds'e bir gol attı.

2008-09 sezonu öncesi FC Porto, Hulk'u transfer etti. Fas'lı takım arkadaşı Tarik Sektioui'nin sakatlanması ile takıma dahil olan Hulk, ilk resmî golünü CF Os Belenenses'e attı. Sezonun geri kalanında Cristian Rodríguez ve Lisandro López ile bir hücum üçlüsü oluşturdular. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de oynayan Hulk, UEFA tarafından "En İyi 10 Genç Yetenek" listesine alındı.

2009-10 sezonunda da takımın değişmez oyuncusu olan Hulk, Benfica maçında karıştığı olaylar nedeniyle önce 4 ay ceza aldı. Daha sonra ceza 4 maça indirildi. Hulk, döndükten sonraki ilk maçında da golünü attı. 2010-11 sezonuna da etkili başlayan Hulk, ilk 13 maçında 13 gol attı. UEFA Avrupa Ligi'nde de Genk karşısında hat-trick yaptı.

3 Eylül 2012 günü FC Zenit Petersburg tarafından 55.000.000 € bedel ile transfer edildi.

2016-2017 sezonu için 56 milyon Euro bedel karşılığında CSL ekiplerinden Shanghai SIPG takımına transfer oldu.

30 Ocak 2021'de Série A takımlarından Atlético Mineiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

HULK HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2001-2003 Vilanovense

2003-2004 Vitória

2004-2005 Vitória

2005-2008 Kawasaki Frontale

2006 Sapporo (kiralık)

2007-2008 Tokyo Verdy

2008-2012 Porto

2012-2016 Zenit

2016-2020 Şanghay Port

2021- Atlético Mineiro



