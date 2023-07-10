Yayınlanma: 10.07.2023 - 10:39

Güncelleme: 10.07.2023 - 10:39

Adama Traore'nin kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. İstanbul'da Taksim'de görüntülenen yıldız futbolcu Adama Traore'nin neden İstanbul'da olduğu araştırılıyor. Peki, Adama Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? Adama Traore neden İstanbul'a geldi? Adama Traore hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Adama Traore hakkında merak edilenler...

ADAMA TRAORE NEDEN İSTANBUL'DA?

Wolverhampton ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta durumda olan ve güçlü fiziği ile dikkat çeken yıldız futbolcunun İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. Taksim'de İstiklal caddesinde hayranları ile fotoğraf çekilirken görüntülenen 27 yaşındaki İspanyol futbolcunun neden Türkiye'ye geldiği ise henüz öğrenilemedi.

Bir Galatasaray taraftarının fotoğraf çektirdiği sırada yıldız oyuncuya 'Galatasaray'a gel dediği öğrenilirken, Traore'nin buna yanıtı 'Bakalım' oldu. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Galatasaray taraftarlarını bir hayli heyecanlandırdı.

ADAMA TRAORE KİMDİR?

Tam adı Adama Traoré Diarra olan futbolcu, 25 Ocak 1996 tarihinde İspanya'nın L'Hospitalet de Llobregat kentinde dünyaya geldi. Futbola Barcelona altyapısında başlayan Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusu, Aston Villa ve Middlesbrough formalarını giymesinin ardından 2018 yılında 20 milyon karşılığında Wolverhampton'a transfer oldu.

Bu sezon çıktığı 23 maçta 1 gol kaydeden yıldız oyuncu, İspanya Milli Takımı'nın formasını 8 kez terletti. Wolverhampton ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden ve Barcelona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Traore'nin güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.

ADAMA TRAORE HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2013-2015 Barcelona B

2013-2015 Barcelona

2015-2016 Aston Villa

2016-2018 Middlesbrough

2018- Wolverhampton Wanderers

2022 Barcelona (kiralık)

ADAMA TRAORE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2012 İspanya U-16

2012-2013 İspanya U-17

2013-2014 İspanya U-19

2018 İspanya U-21

2020- İspanya