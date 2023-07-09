Luis Suárez Miramontes kimdir, nereli, kaç yaşında, ne zaman öldü? Luis Suárez hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 09.07.2023 - 15:10

Güncelleme: 09.07.2023 - 15:28

İspanya'nın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilen Luis Suarez Miramontes'in hayatı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 88 yaşında hayatını kaybeden tecrübeli oyuncu ve teknik direktör Luis Suárez Miramontes'in nereli olduğu, oynadığı ve yönettiği takımlar araştırılıyor. Peki, Luis Suárez Miramontes kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Luis Suárez hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

LUIZ SUAREZ KİMDİR?

Luis Suárez Miramontes ya da Luisito İspanyol eski futbolcu ve teknik direktör. 24 Ocak 1987 yılında Uruguay'ın Salto kentinde dünyaya geldi.

Kariyeri boyunca RC Deportivo de La Coruña, CD España Industrial, Barcelona, Internazionale, Sampdoria kulüplerinde forma giyen Suárez İspanya'nın en büyük futbolcularından biri kabul edildi. Oyun stili sebebiyle kendisine El Arquitecto (Mimar) lakabı verilen futbolcu, 1960 yılında Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nü alan ilk İspanyol doğumlu oyuncu oldu. 1964 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya millî takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Barcelona'da başarılı bir kariyerin ardından 1960'larda Grande Inter olarak adlandırılan Inter'in en iyi dönemlerinde bu takımda forma giydi. Üç yıl da İtalyan Sampdoria takımında oynayan Suárez daha sonra aktif futbolu bıraktı.

LUIZ SUAREZ HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

95/96 Inter

94/95 Albacete

91/92 Inter

88/89 İspanya

81/82 İspanya U21

78/79 Deportivo Coruña

7/78 Como

76/77 SPAL

75/76 Cagliari

74/75 Inter

73/74 Genoa U19

LUIZ SUAREZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

07/01/1973 Sampdoria

07/01/1970 Inter

07/01/1961 Barselona

07/01/1954 Deportivo Coruna

07/01/1953 Gençlik Sporları A

LUIZ SUAREZ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Barcelona'nın eski futbolcusu ve İnter'in eski teknik direktörü 1935 doğumlu efsanevi oyuncu Luis Suarez; 09 Temmuz Pazar 2023'te 88 yaşında hayatını kaybetti.