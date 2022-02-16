Hull City, 3 hafta sonra puan aldı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te deplasmanda Sheffield United ile golsüz berabere kaldı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, deplasmanda Sheffield United ile karşılaştı.
İngiltere Championship'in 32. haftasında oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu maç öncesi ligde oynadığı 3 maçta da mağlup olan Hull City 33, Sheffield United ise 47 puana yükseldi.
Hull City, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Queens Park Rangers ile karşılaşacak. Sheffield united ise Swansea ile kendi sahasında kozlarını paylaşacak.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
En Çok Okunan Haberler
- ABD’li eski general, Montrö’ye işaret etti
- Yargıç aranıyor
- CHP'den Covid-19 raporu
- Kanal İstanbul, kültür varlıklarını etkileyecek
- ‘Devlet aklı’ değil ‘hikmet-i hükümet’
- 6’lı toplantının asıl anlamı ve önemi
- Galatasaraylıların ‘Yıldız Ağabey’ini yitirdik
- Medyanın yeri neresidir? - Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR
- Yeni roman... Nouvella...
- Tanrı Assur’un Krallığı