Hull City, 3 hafta sonra yenildi!

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 08:21

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 08:21

Championship 32. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Norwich City ile karşılaştı. Carrow Road Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Norwich City'nin golleri 18. dakikada Kieran Dowell, 58. dakikada Gabriel Sara ve 89. dakikada Josh Sargent'ten geldi. Hull City'nin tek golünü ise 14. dakikada Jacob Greaves kaydetti.

3 hafta sonra mağlubiyet alan Hull City, 41 puanda kaldı. 2 maç sonra galip gelen Norwich City ise puanını 45'e yükseltti.

OZAN TUFAN 68'DE GİRDİ

Öte yandan Hull City'de milli oyuncu Ozan Tufan maça yedek kulübesinde başladı ve 68. dakikada oyuna dahil edildi.

Gelecek hafta Hull City, Preston'u konuk edecek. Norwich City ise deplasmanda Wigan Athletic ile karşı karşıya gelecek.

ACUN ILICALI'DAN TEŞEKKÜR

Türk iş insanı Acun Ilıcalı, geçen hafta oynanan Stoke City maçında Türk bayrağı açarak acımıza ortak olan İngiliz taraftarlara teşekkür etti. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, Twitter paylaşımında "Acımızı paylaştınız, acımızı sahiplendiniz, acımıza ortak oldunuz." ifadelerini kullandı.