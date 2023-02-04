Hull City 3 puanı tek golle aldı!

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 20:12

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 20:12

Championship 30. hafta maçında Hull City, sahasında Cardiff ile karşılaştı.

The MKM Stadium'da oynanan maçı Hull City 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 62. dakikada Cyrus Christie kaydetti.

Cardiff'te Robinson, 23. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.

Hull City bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 40'a çıkardı. Cardiff ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull, Stoke City'e konuk olacak. Cardiff ise Middlesbrough'u ağırlayacak.