Hull City 90+4'e güldü! Goller Ozan ve Seri'den geldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in ilk haftasında Bristol City'u 2-1 mağlup etti.
Hull City, İngiltere Championship'in ilk haftasında Bristol City ile karşı karşıya geldi. The MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi Hull City 2-1 kazandı.
Konuk ekip Bristol City 30. dakikada Weimann ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Hull City'nin golleri 72. dakikada Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan ve 90+4. dakikada Galatasaray'ın eski futbolcusu Jean Michael Seri'den geldi.
Karşılaşmada kalan sürede başka gol olmadı ve Hull City karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Maça 11'de başlayan milli oyuncu Ozan Tufan 73. dakikada yerini Docherty'e bıraktı. Ayrıca Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Allahyar da maça 11'de başladı ve 84. dakikada yerini Covil'e bıraktı.
Öte yandan Hull'un Yeni Malatyaspor'dan transferi Benjamin Tetteh de karşılaşmaya 64. dakikada Estupinan'ın yerine dahil oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Preston deplasmanına gidecek. Bristol City ise Sanderland'ı konuk edecek.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 90+4'te gelen golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.
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