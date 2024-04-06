Hull City, Erol Bulutlu Cardiff'i 3 golle üzdü!

İngiltere Championship 41. hafta maçında Hull City, Erol Bulut'un ekibi Cardiff'i 3-1 mağlup ederek 6 maç sonra kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 19:18
Hull City, Erol Bulutlu Cardiff'i 3 golle üzdü!
Abone Ol google-news

İngiltere Championship 41. hafta maçında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City ile Hull City karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hull City 3-1 kazandı. 

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 32 ve 44. dakikada Fabio Carvalho, 59. dakikada Philogene-Bidace kaydetti. Hull City'de ikinci golün asistini Ozan Tufan kaydetti. Cardiff'in tek golü 57. dakikada. Ahearne-Grant'tan geldi. 

Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür, karşılaşmada 76 dakika süre aldı. 

Bu sonuçla birlikte Hull City 6 maç sonra kazanarak puanını 61 yaptı. Erol Bulut'un ekibi Cardiff ise 56 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Hull City, evinde Middlesbrough'u ağırlayacak. Cardiff, Birmingham deplasmanına gidecek.


hull city haberleri İngiltere Championship haberleri Cardiff City haberleri erol bulut haberleri acun ılıcalı haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verilen cezalar için karar!

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verilen cezalar için karar!
Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?
Opel Crossland'ın yerini alacak 'efsane' modelin görselleri sızdı: Geri sayım başladı...

Opel Crossland'ın yerini alacak 'efsane' modelin görselleri sızdı: Geri sayım başladı...
18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı

18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı
Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulaması 5 Ege adasında başladı

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulaması 5 Ege adasında başladı
YSK açıkladı: Van için gerekçeli kararı açıkladı!

YSK açıkladı: Van için gerekçeli kararı açıkladı!
Mesut Özil'den itiraf: 'O kulübe aşığım'

Mesut Özil'den itiraf: 'O kulübe aşığım'
Tatlı yiyip tatlı konuşmaya son… Baklava fiyatları cep yakıyor!

Tatlı yiyip tatlı konuşmaya son… Baklava fiyatları cep yakıyor!