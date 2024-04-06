Hull City, Erol Bulutlu Cardiff'i 3 golle üzdü!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 19:18

Güncelleme: 06.04.2024 - 19:18

İngiltere Championship 41. hafta maçında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City ile Hull City karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hull City 3-1 kazandı.

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 32 ve 44. dakikada Fabio Carvalho, 59. dakikada Philogene-Bidace kaydetti. Hull City'de ikinci golün asistini Ozan Tufan kaydetti. Cardiff'in tek golü 57. dakikada. Ahearne-Grant'tan geldi.

Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür, karşılaşmada 76 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Hull City 6 maç sonra kazanarak puanını 61 yaptı. Erol Bulut'un ekibi Cardiff ise 56 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Hull City, evinde Middlesbrough'u ağırlayacak. Cardiff, Birmingham deplasmanına gidecek.