Hull City evinde mağlup oldu

İngiltere Championship karşılaşmasında Hull City ağırladığı Stoke City'e 2-0 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 20:26
Hull City evinde mağlup oldu
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Championship 39. hafta karşılaşmasında Hull City konuk ettiği Stoke City'e 2-0 mağlup oldu.

Stoke City'e galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Josh Laurent ve 90+3 dakikada Ki-Jana Hoever kaydetti.

Abdulkadir Ömür karşılaşmaya 60. dakikada dahil olurken, Ozan Tufan ise 71. dakikada sonradan oyuna girdi.

Hull City bu mağlubiyetle 58 puanda kalırken, Stoke City ise 44 puana çıktı.

Hull City bir sonraki karşılaşmasında Leeds United deplasmanına giderken, Stoke City evinde Huddersfield'i ağırlayacak.


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