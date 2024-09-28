Hull City evinde rahat kazandı!
İngiltere Championship'de Hull City, Cardiff'i evinde 4-1'lik skorla mağlup etti.
İngiltere Championship'in 7. Haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, evinde Cardiff'i konuk etti. The MKM Stadyumu'ndaki maçta, Hull City sahadan 4-1'lik skorla ayrıldı.
Hull City'e galibiyeti getiren golleri 22 ve 35'te Mohamed Belloumi 51'de Óscar Zambrano, 90'da Chris Bedia attı. Cardiff'in tek golünü ise 18'de Callum Robinson attı.
Tim Walter'in ekibi Hull City, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet aldı.
Hull City, bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 9 puana ulaştı. Cardiff, 1 puanda kaldı.
İngiltere Championship'in bir sonraki haftasında Hull City, deplasmanda QPR ile karşılaşacak. Cardiff, evinde Milwall'ı konuk edecek.
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