Hull City İngiltere Championship'te dibi gördü!
İngiltere Championship'in 19. haftasında Hull City evinde Blackburn Rovers'a 1-0 mağlup oldu.
İngiltere Championship'in 19. haftasında Andy Dawson'ın ekibi Hull City evinde John Eustance'in yönetimindeki Blackburn Rovers'a 1-0 mağlup oldu.
MKM Stadyumu'nda oynanan maçta Blackburn Rovers'a galibiyet getiren golü 20. dakikada Sean McLoughlin kendi ağlarına gönderdi.
Hull City'de Abdülkadir Ömür 74. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte ligdeki mağlubiyet serisi 6 maça yükselen Hull City, 15 puanda kaldı ve ligin son sırasına yerleşti. Blacburn Rovers ise 31 puanla 6. sıraya yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Watford'u ağırlarken, Blackburn deplasmanda Sheffield Wednesday ile karşlaşacak.
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