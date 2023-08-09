Hull City kupadan erken elendi

İngiltere Lig Kupası 1. Turu'nda Championship ekibi Hull City, sahasında 2. Lig temsilcisi Doncaster'a 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 08:13
Hull City kupadan erken elendi
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, İngiltere Lig Kupası 1. Turu'nda 2. Lig takımlarından Doncaster'a konuk oldu.

MKM Stadı'nda oynanan maçı Hull City 2-1 kaybetti ve kupadan erken elendi.

Maçın 3. dakikasında Estupinan'ın golüyle öne geçen Hull City'e 15. dakikada Miller cevap verdi ve ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda Miller bir kez daha sahneye çıkarak 61. dakikada Doncaster'i öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk ekip maçı kazandı.

Mill futbolcumuz Ozan Tufan, karşılaşmaya 70. dakikada dahil olurken mağlubiyete engel olamadı.

Hull City bu sonuçla İngiltere Lig Kupası'na 1. Tur'da veda etmiş oldu.


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