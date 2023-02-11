Hull City maçında gol sesi çıkmadı!

Championship 31. hafta maçında Hull City, deplasmanda Stoke City ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 20:08
Hull City maçında gol sesi çıkmadı!
Abone Ol google-news

Championship 31. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Stoke City ile karşılaştı.

Britannia Stadı'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Hull City'de milli oyuncu Ozan Tufan maça 22'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.

Hull City 2 maç sonra puan kaybederken, 6 maç sonunda yalnızca 4 puan alabildi.

Alınan bu sonuçla birlikte Hull City puanını 41'e yükseltti. Stoke City ise 34 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Stoke City, Huddersfield ile karşılaşacak. Hull City ise Norwich City ile karşılaşacak.


hull city Stoke City acun ılıcalı ozan tufan ingiltere İngiltere Championship

En Çok Okunan Haberler