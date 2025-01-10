Hull City, Matt Crooks'u kadrosuna kattı

Hull City, MLS ekibi Real Salt Lake'ten 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Matt Crooks'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Hull City, Matt Crooks'u kadrosuna kattı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 20:27

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ara transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştirdi.

İngiliz ekibi, MLS'te Real Salt Lake'te forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Matt Crooks'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Hull City'nin açıklamasında Crooks ile 1 yılı opsiyonlu iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Hull City, 30 yaşındaki futbolcuya ödenen bonservis konusunda ise bilgi vermedi.

Crooks, yaptığı açıklamada, "Takıma elimden geldiğince yardımcı olmak için buradayım. Sabırsızlanıyorum. Formayı giydiğim sürece kulüp için her zaman yüzde yüzümü vereceğim." dedi.


Etiketler: #hull city #acun ılıcalı #transfer #Matt Crooks
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