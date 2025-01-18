Hull City, Millwall'u tek golle geçti

Yayınlanma: 18.01.2025 - 17:55

Güncelleme: 18.01.2025 - 17:55

İngiltere Championship'in 27. haftasında Milwall ile Hull City karşı karşıya geldi.

The Den'de oynanan mücadelede Hull City, Milwall'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtaki tek gol, 58 .dakikada Jake Cooper'ın kendi kalesine gönderdiği topla geldi.

Bu sonuçla birlikte Hull City, 2 maç aradan sonra galip geldi ve küme düşme potasının bir basamak yukarısına yükseldi.

Milwall'un ise ligdeki galip gelememe serisi 5 maça yükseldi.