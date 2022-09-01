Hull City, Pelkas transferini açıkladı

Hull City, Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas'ı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 20:30
Hull City, Pelkas transferini açıkladı
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Hull City, Ozan Tufan ve Alllahyar Sayyadmanesh'in ardından bu yaz Fenerbahçe'den 3. transferini gerçekleştirdi.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerden Dimitrios Pelkas ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe de Yunan futbolcunun transferinin kiralık olarak gerçekleştiğini duyurdu ve Pelkas'a yeni takımında başarı diledi.


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