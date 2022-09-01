Hull City, Pelkas transferini açıkladı
Hull City, Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas'ı transfer ettiğini açıkladı.
Hull City, Ozan Tufan ve Alllahyar Sayyadmanesh'in ardından bu yaz Fenerbahçe'den 3. transferini gerçekleştirdi.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerden Dimitrios Pelkas ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe de Yunan futbolcunun transferinin kiralık olarak gerçekleştiğini duyurdu ve Pelkas'a yeni takımında başarı diledi.
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