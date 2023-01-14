Hull City puanı son anlarda kurtardı
İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Huddersfield Town ile son anlarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Huddersfield Town ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'ndaki maç 1-1 berabere sona erdi.
Huddersfield Town 21. dakikada Michal Helik ile öne geçerken, Hull City bu gole 90. dakikada Oscar Estupinan ile karşılık verdi.
Hull City'de Ozan Tufan, 58. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Hull City 34, Huddersfield Town ise 26 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Hull City, deplasmanda Sheffield ile karşılaşacak. Huddersfield, Blackpool ile karşı karşıya gelecek.
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