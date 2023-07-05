Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:58

Güncelleme: 05.07.2023 - 10:58

Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenior hakkında "kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda futbol oynadı ve hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?" gibi sorular arama motorlarına soruluyor. Peki, Hull City teknik direktörü Liam Rosenior kimdir, nereli, kaç yaşında? Liam Rosenior hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Liam Rosenior hakkında merak edilenler...

LİAM ROSENİOR KİMDİR?

Liam Rosenior, 9 Temmuz 1984 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu. Sierra Leone asıllı olan Rosenior, futbola Bristol City altyapısında başladı. 19 yaşında Fulham'a transfer olan İngiliz futbolcu, Torquay'a kiralandı.

Fulham'da 92 maça çıkan Rosenior, 1 gol 3 asistlik performans sonrası 24 yaşında 1.9 milyon euro karşılığında Reading'e transfer oldu. Burada da 69 maça çıkan sağ bek 3 asist yaptı. Ipswich'e kiralanan Rosenior, 31 maçta süre aldı 1 gol 2 asist yaptı. Daha sonra boşa düşen sağ bek, Hull City'e transfer oldu ve burada 161 maça çıktı ve burada yaklaşık 5 sezonda 1 gol 15 asistlik performans sergiledi.

Daha sonra Brighton'a giden Liam Rosenior burada oynadığı 3 sezonun ardından 34 yaşında futbolu bıraktı ve teknik direktörlük için adım attı. Brighton U23'te 1 sene görev alan teknik adam daha sonra Derby'de Wayne Rooney'nin yardımcısı oldu. Rooney görevi bıraktıktan sonra 12 maçlığına Derby'nin başında maça çıkan Rosenior son olarak Hull City'nin başına geçti.

LİAM ROSENİOR HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2002–2003 Bristol City

2003–2007 Fulham

2004 Torquay United (kiralık)

2007–2010 Reading

2009–2010 Ipswich Town (kiralık)

2010–2015 Hull City

2015–2018 Brighton & Hove Albion

LİAM ROSENİOR HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2022 Derby County (geçici)

2022- Hull City



