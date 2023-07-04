Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:59

Güncelleme: 04.07.2023 - 17:59

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı görevine Ünzile Yüksel'nın getirilmesiyle birlikte Ünzile Yüksel hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Ünzile Yüksel'nın hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Ünzile Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel hangi partilerde görev yaptı? İşte, Ünzile Yüksel hakkında merak edilenler...

ÜNZİLE YÜKSEL KİMDİR?

Ünzile Yüksel, 1958 Giresun doğumlu. Giresun Merkez ve İlçelerinde toplam 22 yıl süreyle öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik yıllarında Giresun Türk Eğitim-Sen Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliği görevinde bulundu. Giresun Kent Konseyi kadın komisyonunda görev yaptı. Giresun MHP İl Başkan yardımcılığı. MHP Kadın Kolları, Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Giresun Kuzeyin Kadınları Derneğinin Kurucu Başkanlığını yaptı.

ÜNZİLE YÜKSEL ÖZEL HAYATI

Ünzile Yüksel, evli ve iki çocuk annesi.

ÜNZİLE YÜKSEL HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?

Giresun MHP İl Başkan yardımcılığı. MHP Kadın Kolları, Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Giresun Kuzeyin Kadınları Derneğinin Kurucu Başkanlığını yaptı.