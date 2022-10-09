Hull City'de kötü gidişat devam ediyor!
İngiltere Championship'in 13. haftasında Huddersfield, evinde Hull City'yi 2-0 mağlup etti.
İngiltere Championship'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Huddersfield ile karşılaştı.
John Smith's Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Huddersfield 2-0 kazanırken, goller 29. dakikada Lewie Coyle'un kendi kalesine yaptığı vuruş ve 51'de Michal Helik'in ayağından geldi. Hull City'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan maça ilk 11'de başlarken, 2 oyuncu yerlerini 56. dakikada Jean Michael Seri ve Ryan Woods'a bıraktı. İngiliz ekibinin sezon başında Antalyaspor'dan transfer ettiği Doğukan Sinik ise 46. dakikada oyuna dahil oldu.
Sezona Shota Arveladze yönetiminde iyi başlayan Hull City, son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü. İngiliz ekibi ligdeki son 7 maçta 6 mağlubiyet aldı.
Bu sonuçla beraber Hull City 13 puanda kalırken, Huddersfield puanını 11'e yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Huddersfield deplasmanda Rotherham'a konuk olurken, Hull City evinde Birmingham'ı ağırlayacak.
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