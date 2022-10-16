Hull City'de kötü gidişat devam ediyor!
İngiltere Championship 15. hafta mücadelesinde Hull City, sahasında Birmingham'a 2-0 mağlup oldu.
İngiltere Championship 15. hafta mücadelesinde Hull City, sahasında Birmingham ile karşılaştı.
The MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi Birmingham 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Troy Deeney ve 47. dakikada Juninho Bacuna kaydetti.
Birmingham'da Troy Deeney, 74. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Hull City, oynadığı son 8 maçta sadece 1 kez kazandı ve 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Hull City'de milli oyuncular Ozan Tufan ve Doğukan Sinik karşılaşmaya 11'de başladı. Ozan Tufan 83'te Doğukan Sinik ise 63. dakikada oyundan çıktı.
Alınan bu sonucun ardından Birmingham puanını 19'a yükseltti. Hull City ise 14 puanda kaldı.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Feci kaza: Hostesleri taşıyan araç ok gibi saplandı
- Erdoğan'ın 'cami alanı' planı bozuldu
- Berna Laçin ameliyat olacağını açıkladı
- Akbörü, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 24 katlı rezidanstaki yangının nedeni belli oldu
- 'Alanı kapatma kararı aldık'
- Oğuzhan Uğur gündem olan Hakan Şükür paylaşımını sildi
- Starbucks'ta kavga: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı