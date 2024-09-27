Hull City'den 120. yılına özel forma
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kulübün 120. yıl dönümünü kutlamak için özel olarak üretilen futbol formasını tanıttı.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kulübün 120. yıl dönümünü kutlamak için özel olarak üretilen futbol formasını tanıttı.
Kulüp arması, sponsor logoları ve altın rengi detaylarla özel olarak hazırlanan siyah forma, tarihi bir mekanda yapılan fotoğraf çekiminde sergilendi.
120. yıl için özel olarak üretilen forma, 28 Eylül Cumartesi günü Cardiff City'ye karşı oynanacak yıldönümü maçında giyilecek.
Etiketler: #hull city #acun ılıcalı #İngiltere Championship
Spor Haberleri
- Sergio Ramos'tan şaşırtan transfer görüşmesi!
- Hull City'den 120. yılına özel forma
- Türkiye-Karadağ maçının güvenlik toplantısı yapıldı!
- Juventus'tan Victor Osimhen flaş açıklaması!
- Sergen Yalçın'a sürpriz talip!
- Manchester City'e iki kötü haber!
- 'Alçakça iftiraları ortaya atan şahıslar...'
- Eski hocasından Kerem Aktürkoğlu iddiası
- Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor camiasına mesaj
- 3 ilde yıkım yolsuzluğu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- O müdürün sırtını sıvazlayan karar
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- Uzun namlulu silahlarla sokakta terör estirdiler!
- 'Siyasi yasak' AKP'yi böldü
- Duman dedektörünün içinde buldu, 100 milyon TL kazandı!
- Bakan Yerlikaya'dan 'Narin açıklaması
- Emekli aylıklarında kesinti mi yapılacak?
- Yunus Emre Geçti, karakoldan nasıl firar etti?
- Salim Güran'ın hücresi değiştirildi
- Kredi kartı borçlarına düzenleme