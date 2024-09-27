Hull City'den 120. yılına özel forma

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kulübün 120. yıl dönümünü kutlamak için özel olarak üretilen futbol formasını tanıttı.

Hull City'den 120. yılına özel forma
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 19:05

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kulübün 120. yıl dönümünü kutlamak için özel olarak üretilen futbol formasını tanıttı.

Kulüp arması, sponsor logoları ve altın rengi detaylarla özel olarak hazırlanan siyah forma, tarihi bir mekanda yapılan fotoğraf çekiminde sergilendi.

120. yıl için özel olarak üretilen forma, 28 Eylül Cumartesi günü Cardiff City'ye karşı oynanacak yıldönümü maçında giyilecek.


Etiketler: #hull city #acun ılıcalı #İngiltere Championship
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