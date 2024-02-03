Hull City'den evinde 'Altın' gibi galibiyet!
Hull City, sahasında ağırladığı Milwall'ı 1-0 mağlup edip playoff yarışında kritik bir galibiyet elde etti.
İngiltere Championship'in 20. haftasında Hull City ile Milwall karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hull 1-0'lık skorla kazandı.
Hull City'e 3 puanı getiren golü 5. dakikada Jaden Philoegene kaydetti.
2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından kazanan Hull City, puanını 45'e çıkardı ve 6. sıraya yükseldi. Milwall ise 33 puanda kaldı.
Hull, gelecek hafta Swansea ile karşılaşacak. Milwall ise Coventry deplasmanına gidecek.
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