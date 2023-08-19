Hull City'den harika geri dönüş!
İngiltere Champhionship 3. hafta maçında Hull City, deplasmanda Blackburn'ü 2-1 mağlup etti.
İngiltere Champhionship 3. hafta maçında Hull City, Blackburn ile karşılaştı.
Ewood Park'ta oynanan maçı Hull City, 2-1 kazandı. Blackburn, 74. dakikada Sam Gallagher ile öne geçti. Hull City'nin gollerini 81 ve 88. dakikalarda Connolly attı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Hull maçtan 3 puanla ayrıldı.
Hull City'nin ilk golünde asisti bir dönem Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri yaptı.
Blackburn'de Pickering 17. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Hull City'de Ozan Tufan maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı.
Üst üste 2. galibiyetini alan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Blackburn ise 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Hull, Bristol City ile oynayacak.
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