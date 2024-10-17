Hull City'den sürpriz karar: Tan Kesler ile yollar ayrıldı!

Hull City, sosyal medya hesabından kulüp CEO'su Tan Kesler ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrılık kararına ilişkin bilgi verilmezken, "Zamanı geldiğinde konuyla ilgili taraftarlarımıza detaylı bilgi verilecek" ifadeleri kullanıldı.

Hull City'den sürpriz karar: Tan Kesler ile yollar ayrıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2024 - 11:14

Hull City, kulüp CEO'su Tan Kesler ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Tan Kesler ile karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Kesler'e gelecek için en iyisini diliyoruz. Zamanı geldiğinde konuyla ilgili taraftarlarımıza detaylı bilgi verilecek" ifadeleri kullanıldı.

Tan Kesler, 2022 yılından beri Acun Ilıcalı'nın takımında bu görevde bulunuyordu.


Etiketler: #Tan Kesler #hull city #CEO

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