Hull City'den sürpriz karar: Tan Kesler ile yollar ayrıldı!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 11:14

Güncelleme: 17.10.2024 - 11:14

Hull City, kulüp CEO'su Tan Kesler ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Tan Kesler ile karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Kesler'e gelecek için en iyisini diliyoruz. Zamanı geldiğinde konuyla ilgili taraftarlarımıza detaylı bilgi verilecek" ifadeleri kullanıldı.

Tan Kesler, 2022 yılından beri Acun Ilıcalı'nın takımında bu görevde bulunuyordu.