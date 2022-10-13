13 Ekim 2022 Perşembe, 15:03

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ilıcalı, Ali Koç'tan bu kez futbolcu değil, bir teknik direktör talebinde bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe'nin gözlemci şefi Şenol Çorlu'yu istedi.

FENERBAHÇE'DEN ÜÇ OYUNCU ALDI

Hull City'yi yeniden Premier Lig'e taşımayı hedefleyen Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Dimitrios Pelkas'ı transfer etmişti. Sarı lacivertliler bu transferlerden hem önemli bir gelir elde etti hem de yabancı kontenjanını boşalttı.

Fotoğraf: Şenol Çorlu (solda)

BU KEZ ŞENOL ÇORLU'YU İSTEDİ

Hull City altyapısında da değişikliğe gitmek isteyen Ilıcalı, bunun için Fenerbahçe'nin oyuncu izleme ekibinin başında yer alan Şenol Çorlu'ya talip oldu.

ŞENOL ÇORLU TEKLİFİ DOĞRULADI

Konuya ilişkin LigRadyo'ya konuşan Çorlu, teklifi doğrularken, "Ancak ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe izin vermeden bir yere gitmem. Hull City konusunda iki seçenek var; ya Hull City altyapısı ya da Hull City'e Türkiye'de altyapı kurmak" dedi.

ALİ KOÇ'UN ONAYI BEKLENİYOR

Yani Ali Koç'tan onay çıkması halinde Şenol Çorlu, Hull City altyapısının başına geçecek. Durumun bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor.