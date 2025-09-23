Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hulusi Belgü'den 'yeni yönetimde yer alacak' iddialarına yanıt!

23.09.2025 16:52:00
Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Hulusi Belgü, Sadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetimde yer alacağı iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ali Koç'un son döneminde yönetimde yer alan Belgü, yeni yönetimde yer alacağı haberlerini yalanladı.

Hulusi Belgü'nün açıklaması şu şekilde:

"Hakkımda, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde farklı görevler üstleneceğim ya da bu yönde bana teklifler yapıldığına dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır.

"Sayın Saran dostum ve arkadaşımdır, seçilmiş olan yönetim kuruluna ve yapılan görev dağılımına saygı göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Her Fenerbahçeli gibi bizler de Fenerbahçe'ye destek olmaya devam edeceğiz."

