Hüseyin Yücel'den başkanlık sonrası ilk açıklama
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Kısa süre içinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayan Yücel, şu ifadeleri kullandı;
"Çok Değerli Beşiktaşlılar, Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır.
Sayın Başkan gerekçelerini düzenlediği basın toplantısında açıklamıştır. Ardından toplanan yönetim kurulumuzun aldığı kararlar ise resmi kanallarla duyurulmuştur.
Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Beşiktaşımızın menfaatlerini korumaya devam edeceğiz.
Süreçle ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde düzenleyeceğim basın toplantısı ile yapacağım."
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