Hüseyin Yücel'den van Bronckhorst açıklaması! 'Allah'ın Hollandalısı bu adamı nerden bulmuş da istiyor'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 18:27

Güncelleme: 27.12.2024 - 18:27

Beşiktaş Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Yücel, Sports Digitale'de açıklamalarda bulundu.

İşte Hüseyin Yücel'in açıklamaları...

"Kampanya çok iyi gidiyor. Şu an 5 puan öndeyiz hesaplamalarıma göre. Geride başladık. Maalesef Hasan Arat etkisi vardı üzerimde. Ancak, asla kaybedeceğim demedim. Gerideyiz ama Sergen Hoca'nın Hatayspor maçı için 'Göreceğiz bakalım cumartesi ne olacak' demişti. Ben de diyorum şimdi, göreceğiz bakalım pazar ne olacak.

11 ay boyunca Hasan Arat'ın ikinci başkanlığını yaptım. Süreçlerin ne kadar dışında kaldığımı izah etmeye çalıştım. Artık sandıkta göreceğiz zaten. Sayın Serdal Adalı rakibim değil benim, rakibim Sayın Hasan Arat. Hep onunla alakalı sorulara cevap veriyorum, kimse bana Serdal Adalı'yı sormuyor.

Hiç yöneticilik yapmadan aday olmuş olsaydım kolaylıkla kazanırdım. Bence öyle bir durumda Serdal Bey aday bile olmazdı.

İçeride yaşanan çok ciddi Samet Aybaba kavgası vardı. Birbirlerini bıçaklama noktasına geldiler; başkan ile Samet Hoca, Brad Friedel ile Samet Hoca... Samet Hoca da zaten zehir zemberek açıklamalar yaptı. Samet Hoca'nın doğru söyledikleri var ama dinamiti Beşiktaş'ın göbeğine fırlattı.

Samet Hoca, aleni bir şey söylemedi. Ahmet, Mehmet para çaldı demedi. Hep böyle dokundurma, hem ima... Kaan Şakul Bey, tüm mailleri, transfer evraklarını, her şeyi Denetleme Kurulu'na verdi. Bir şey varsa ortaya çıkar.

Karnından konuşanları hiç sevmiyorum. Eğer bir şey varsa direkt söylemesi gerekir. Hırsızlık, yolsuzluk hele... Kaan Şakul Bey'in istifasını kabul etmem demek, 'sen hırsızsın' demekti. Kabul etmem mümkün değildi. Kendisi gerekeni yaptı.

Kendi alanında çok liyakatli, geldiği noktalarda arkadaşlar başarılıdır. Benim asli işim transfer değil. İşi bu olan adamlar var. Liyakatli derken bunu kastettim. Benim işim eğitim grubu yönetmek. Ben hocaya, sportif direktöre şunu alalım, satalım, 4-4-2 oynat, 3-5-2 oynat demem. Geçmişte yapanlar vardı. Şimdi isim vermeyelim.

Ben bir taraf olmaya çalıştım yönetimde, kendi fikirlerimi aktarıyordum. Karşı çıkıyordum bazı transferlere ama başkan kararıyla yapılıyordu.

"İKNA OLMADIM AMA YAPTILAR"

Hasan Ağabey dediğim bir kişilik. Farklı fikirlerimiz oldu, özellikle transfer konularında. Transfere kafama göre karşı çıkmadım, etrafımdaki insanlara ve scoutlara sordum. Olmaz, yanlış, pahalı gibi. En büyük örneği, oyuncu ismi vermek istemiyorum çünkü oyuncularımız hala, beni ikna etmek için hocayla zoom toplantısına aldılar. İkna olmadım ama transferi yaptılar.

Bu oyuncuları 35 milyon euro gibi bir rakama, Rebic falan hepsi, mümkün değil dedim. Üstüne para vermeden gönderirsek ne ala. Onur Göçmez vardı. 'para vermeden gönderirsek öpüp başımıza koyalım' dedi.

Türk kulüplerinden son sözü başkan söyler. Ben işi bilene işi teslim edeceğim. Ben ne bilmediğimi çok iyi biliyorum. Yanıma şakşakçı değil, eksik olduğum yönlerdeki akil adamları toplayacağım.

85 milyon dolar, 2025/26'dan itibaren başlayacak. 3 yıl boyunca olacak. 3 yılın toplamı 85 milyon dolar. 85'in içerisinde 30 milyon kendi kurumlarının payı var; Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji. 7 tanesi yönetim kurulu üyelerimizin çalıştığı ve sahip olduğu yerler. Birkaç tane de bağımsız şirket var. Hepsini detaylıca açıklayacağız.

Musrati'ye teklif geldi. Hatta bugün sözleşmelerin yazılmasıyla alakalı karşı tarafa söyledik. Pazar günü seçim var. Pazartesi ve salıya kaldı imza. İmza noktasına geldi. Şunu da söyleyeyim, 10 milyon euro, bonuslarla beraber. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık gidecek. (Musrati'nin 10 milyon euro'ya satışı) İyi değil, 2 milyon zarar ettik.

FEYYAZ UÇAR'IN GELECEĞİ

Feyyaz Uçar ile bu öğlen beraber kebap yedik. Profesyonel olarak çalışacak. Kendisiyle toplantı yaptık. Seçimden sonra karar vereceğiz. Altyapı mı olur, Ümraniye mi olur görüşeceğiz.

Hoca çok istiyor, hoca çok istiyor sözleri vardı. Artık bir yerde dayanamadım, 'Allah'ın Hollandalısı bu adamı nerden bulmuş da istiyor' dedim ama hoca çok istiyor denmeye devam edildi, transferler yapıldı

Hasan Arat paralar nerede' tezahüratına çok üzüldüm. Yolsuzluk, hırsızlık ne şahit oldum ne kokusunu hissettim. Algı çok kötü bir şey. Çocukları, eşleri, kardeşler, anası, babası var. Bir anda adama hırsız damgası yapıştırdılar. Böyle bir şey yok. Denetleme Kurulu araştırsın bakalım. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk 'MASAK'a gidelim' dedi. 'Gidelim ağabey, sonuna kadar araştırılsın' dedim. Ortaya bir şey koymadan algı operasyonları zarar veriyor.

İlk plan Sergen Yalçın. Van Bronckhorst'tan önce de istemiştim. Hocayla görüşmeyeceğim. Hocaya tepki oldu camiada, onu dindirmek lazım. Gidip görüşeceğim. Şartlarım var dedi, benim de şartlarım var. Ortak noktada buluşmaya çalışacağız. Alternatif olarak yerli ve yabancı isimler var.