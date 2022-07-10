IAME İtalya Serisi'nde İskender Zülfikari, kategorisinde birinci oldu
IAME İtalya Serisi'nde 10 yaşındaki İskender Zülfikari, X30 mini kategoride birinci sırada yarışı tamamladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, sezonun 7. yarışı Lonato'da South Garda Pisti'nde koşuldu.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden İskender Zülfikari, 61 sporcunun yer aldığı X30 mini kategoride ilk sırada yer alarak şampiyona liderliğine yükseldi.
IAME İtalya Serisi, 10-11 Eylül'de Castelletto 7 Laghi Kart Pisti'nde koşulacak 8. yarış ile tamamlanacak.
Video Haberler
- Besici isyan etti: Damızlığımızı yok pahasına satıyoruz
- Arjantin de karıştı
- MHP'den ittifak yorumu
- Soylu, Türkiye’de doğan Suriyeli sayısını açıkladı
- Acun Ilıcalı'ya Türk sponsor!
- D-100 yolunda gizemli kaza: Ayrıntılar ortaya çıktı
- Hayata 100 bin TL borçla başlıyorlar
- İstanbul'da dakikada 65 şimşek çaktı
- 'Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım'
- Kurban atıklarını çay yatağına gömmüşler
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- AFAD'dan 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
- ‘Elinizdeki dosyaları bitirin’ talimatı
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- Katar'daki Dünya Kupası'nda seks yasağı!
- Bayram dedikodusuna jet yanıt geldi
- İstanbul'da gece saat 01.00...
- 'Recep Tayyip Erdoğan gidince gelirim'
- İmamoğlu'ndan 'sel' tweeti