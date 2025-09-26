Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ianis Hagi: "Çok özel bir durum"

26.09.2025 22:42:00
Ianis Hagi:

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da Ianis Hagi, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Akdeniz ekibinde 71. dakikada oyuna giren Ianis Hagi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu belirten Hagi, "Gerçekten çok iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. 22 şutumuz var. Son şampiyona karşı oynadık. Zor bir maçtı. Biz böyle devam etmek istiyoruz ama bu yetmiyor 3 puanın da gelmesi gerekiyor." dedi.

Babası Gheorghe Hagi'nin tribünde olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, "Benim ve ailem için çok özel bir durum bu. İstanbul'da çok güzel yıllar geçirdik, babam da başarılı oldu. Babamın tribünde olması ve beni izlemesi beni mutlu ediyor. Çok küçükken beni izlemeye başladı ve umarım kariyerimin sonuna kadar devam eder." sözlerini kullandı.

