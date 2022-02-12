İbrahim Akdağ, NEF Stadı'nda 6 işareti yaptı ortalık karıştı
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'u ağırladı. 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın 90+5. dakikasında Kayserisporlu futbolcu İbrahim Akdağ oyundan çıkarken, tribünlere yaptığı hareket sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Maç sonunda Galatasaraylı Semih Kaya da, Akdağ'a tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Nef Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray ile Kayserispor 1-1 berabere kalırken; Kayserisporlu İbrahim Akdağ'ın yaptığı hareket ortamı gerdi.
Kayserisporlu futbolcu İbrahim Akdağ, müsabakanın son anlarından oyundan alınırken sarı kırmızılı tribünlere "6" işareti yaptı.
İbrahim Akdağ'ın bu hareketi sonrası gerginlik yaşanırken maç sonunda Galatasaraylı savunmacı Semih Kaya'dan sert tepki geldi.
Akdağ'ın hareketine sinirlenen ve Akdağ'ın üzerine yürüyen Semih Kaya, araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
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