İbrahim Altıntaş'dan boccede altın madalya

Bocce dalında mücadele eden İbrahim Arslantaş, altın madalyaya uzandı

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 18:45
İbrahim Altıntaş'dan boccede altın madalya
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19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu İbrahim Arslantaş, erkekler petank altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, erkekler petank altın nokta finali yapıldı.

İbrahim Arslantaş, Tunuslu Mohamed Khaled Bougriba'yı 31-29 yenerek şampiyon oldu.


İbrahim Arslantaş Bocce altın Altın Madalya
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