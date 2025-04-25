İbrahim Hacıosmanoğlu: "Darısı milli takımın başına"

Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:49

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:49

Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, genç oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Başkan Hacıosmanoğlu, elde edilen başarının sadece Trabzonspor camiası için değil, tüm Türkiye için gurur verici olduğunu belirterek, "Gurur duyulacak bir şey. Milli maç gibi düşüneceksiniz bunu. Gençlerin Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktık. Çocukları alınlarından öpüyorum" dedi.

Finaldeki olası rakipleri hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, "Barcelona, AZ Alkmaar'ı elesin de çocuklar Barcelona'yı geçip kupayı alıp o gururu yaşatsınlar Türkiye'ye" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, açıklamasının devamında pazartesi günü oynanacak final için de umutlu konuştu: "İnşallah pazartesi günü de kazanıp Türk milletini gururlandırırlar. Darısı milli takımın başına." ifadelerini kullandı.