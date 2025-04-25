İbrahim Hacıosmanoğlu: "Darısı milli takımın başına"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor U19'un Salzburg U19'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, genç oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.
Başkan Hacıosmanoğlu, elde edilen başarının sadece Trabzonspor camiası için değil, tüm Türkiye için gurur verici olduğunu belirterek, "Gurur duyulacak bir şey. Milli maç gibi düşüneceksiniz bunu. Gençlerin Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktık. Çocukları alınlarından öpüyorum" dedi.
Finaldeki olası rakipleri hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, "Barcelona, AZ Alkmaar'ı elesin de çocuklar Barcelona'yı geçip kupayı alıp o gururu yaşatsınlar Türkiye'ye" ifadelerini kullandı.
Hacıosmanoğlu, açıklamasının devamında pazartesi günü oynanacak final için de umutlu konuştu: "İnşallah pazartesi günü de kazanıp Türk milletini gururlandırırlar. Darısı milli takımın başına." ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı
- 'Görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz!'
- Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
- Çaykur Rizespor, kötü gidişe son vermek istiyor
- Manchester United'da sakatlık şoku
- Samsunspor'dan Emre Kılınç açıklaması!
- F.Bahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar! Özat ve Kutlualp
- Hakan Bilal Kutlualp kimdir?
- Hakan Bilal Kutlualp adaylığını resmen açıkladı!
- Fenerbahçe'de stadyum büyütme projesi resmen duyuruldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!