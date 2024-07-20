İbrahim Hacıosmanoğlu: "Geçmiş, geçmişte kaldı"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçmiş dönemdeki sert açıklamaları hakkında konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçmiş dönemdeki sert açıklamaları hakkında konuştu.
Habertürk'e konuşan Hacıosmanoğlu, "Bugüne kadar hep sert, kavgacı mizacınızla bildik gördük sizi. Bu bagaj sizin önünüze sıkça çıkacak. Ne dersiniz?" sorusuna, "Geçmiş orada kaldı. Futbol ailesini kucaklayacağız. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Geçmişte yaptıklarım bir kulüp aidiyetinden kaynaklanmaktaydı. Artık ailenin lideriyim." cevabını verdi.
281 delegenin 7 sandıkta oy kullandığı ve 18 oyun geçersiz sayıldığı seçimin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Büyükekşi'nin topladığı 129 oya karşı 134 oyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmişti.
Spor Haberleri
- Macaristan'ta pole pozisyonu Lando Norris'in
- İbrahim Hacıosmanoğlu: Geçmiş, geçmişte kaldı
- Boey'den Galatasaray taraftarını üzecek yanıt!
- Rui Costa açıkladı: Di Maria kalıyor
- Toprak Razgatlıoğlu'ndan 8. galibiyet!
- Nuri Şahin: 'Ben ve ekibim başarıya çok açız'
- Ordu ile silahlı isyancılar arasında çatışma çıktı!
- Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da zirvede!
- Lukaku'nun yeni takımı belli oluyor!
- Onuachu için transfer açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Naci Görür'den açıklama geldi
- ATSO başkanı yaşamını yitirdi
- Sıralama değişmedi!
- 'Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa...'
- Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
- 'Çıkın oradan' dediğim söylendi, böyle bir şey yok
- Süper Lig'de yeni yabancı kuralı!
- 16 kente 'sarı kodlu' uyarı!