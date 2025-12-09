İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis operasyonları açıklaması: 'Türk futbolunda bir panik havası görüyorum'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, güncel gelişmeler ve yürütülen çalışmalara ilişkin Riva'da bir basın toplantısı düzenledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"5 gündür ABD'deyiz. Kura çekiminde gruplardan rahat çıkabileceğimiz takımlar geldi. Umudumuz daha çok artık. Üzüntümüz dünyanın öteki ucunda biz milli duygular yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar bu milli duyguları yaşamamamıza sebep oldu. Bu kadar basit olmamalı. Kişisel kavgalar milli duyguların önüne geçmemeli. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım hiçbir zaman burada 3 sene, 5 sene daha kalalım diye düşünmedik. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz 'şu camia güçlü, onlarla iyi geçinelim de 3 gün daha fazla kalalım' diye bir düşüncemiz olmadı. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek, edemeyeceğimizi anladığımız anda zaten görevde kalma gibi bir niyetimiz olamaz."

'YAPTIĞIMIZ OPERASYONLAR YARINLAR İÇİN'

"Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar için, ahlaklı bir futbol için. Akın Gürlek cesur ve titiz bir şekilde Türk futbolunu bataklıktan kurtarmak için verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Operasyonlar derinleştikçe Türk futbolunda bir panik havası görüyorum. Bazı yorumlarda kayrılanlar mı oluyor deniyor. Bunun vebali var. Bu sürecin kesintiye uğraması ve engellemeler olması halinde de biz bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye de sahibiz. Bizim kulüplerimizle hiçbir zaman kavgamız olmaz. Kulüplerin kendi arasında kavgasını da tasvip etmiyoruz. Tarihin en şeffaf yönetimiyiz, kapımızı herkese açık."

GALATASARAY İLE YAPILAN GÖRÜŞMEYİ AÇIKLADI

"Galatasaray Başkanı ve başkanvekili bize geldiler, görüştüler. Dursun ağabey derim ben ona. Abdullah bey için kardeşim derim. Mutlu bir şekilde buradan ayrıldık. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta 1 pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe, Fenerbahçe sekiz kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş ama algıyla yönlendirmeyle iş yapılamayacağını kulüplerimizin öğrenmesi lazım. Galatasaray - Trabzonspor maçından bir görüntü gösterdim onlara. O maçta Zubkov'a yapılan hareket çok daha sert bir hareketti."

'ARDA KARDEŞLER'İN HAKEMLİĞİ BENİM İÇİN ÖNCEKİ SENE BİTMİŞTİ'

“Talihsiz açıklamalar... Hakem Trabzon bölgesinin hakemi olduğu için Fenerbahçe - Galatasaray maçının berabere bitmesi için uğraşmış. Okan Buruk, Arda Kardeşler'in günahı neydi diyor. Arda'nın pozisyonuyla Yasin Kol'un pozisyonu bir değil. Arda Kardeşler'in hakemliği önceki sene Beşiktaş - Galatasaray maçında benim için bitmişti zaten. Galatasaray camiasının sağ duyulu insanlarına ve taraftarlarına saygı duyuyorum. Beşiktaş - Galatasaray maçında iki takım taraftarının da beni ayakta alkışladığını unutamıyorum. O gün nasılsak bugün de öyleyiz.”

'KURA ÇEKİMİNDE MİLLİ DUYGULARI YAŞAYAMADIK'

"Galatasaray'ın maçı öncesinde niye kulüp isminden bahsettiniz diyebilirler. Ama biz kura çekiminde milli duyguları yaşayamadık o günkü açıklamalardan dolayı. Bugün benim Monaco'da olmam lazımdı. Bugün üstün başarılar diliyorum. Monaco'yu yenip geleceklerine sonsuz inancım var."

'LAYIKIYLA HİZMET EDEMEYECEĞİMİZ ANLADIĞIMIZ ANDA GÖREVİ BIRAKIRIZ'

"Bize baskı yapılmayacağını kamuoyu çok iyi biliyor. Yanlış yaparsanız baskı yapılır. Allah bizim hakkımızda hangi hesabı yapıyorsa kalbimize verecektir. Biz Türk futbol ailesine layıkıyla hizmet edemeyeceğimiz anladığımız anda görevi bırakırız. O irade de bizde var. Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi ama kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. Bizim de vereceğimiz cevap elbet var."

'VAR'DAKİ HATAYI KABUL ETMİYORUM'

"Sahadaki insani hatayı kabul ediyorum ama VAR'da seyrediyorsunuz, sağlıklı kararlar vermek zorundasınız. VAR'daki hatayı kabul etmiyorum. Kulüp başkanları TFF'ye gelmeyecek de nereye gelecek. Spor Bakanlığı'na mı gidecek! Randevu sistemiyle çalışmıyoruz biz. Telefon açıp gelmek isteyene kapımız açık. Göreve gelirken şeffaf olacağız dedik. Sabah 9 - akşam 5 mesai yapıyoruz arkadaşlarımızla. Elbette gelecek başkanlar. İkinci lig başkanları 'Biz bu kata daha önce çıkmamıştık' diyorlar. Onların gelmesinden gurur duyuyoruz, onların sorunlarını çözmek de bizim görevimiz."

'BEIN SPORTS'U UYARIYORUZ'

"Bu sahaların içinden çıkmış hakemler ahlak sınırlarını zorlayan yorumlar yapıyorlar. Yayıncı kuruluşta bile yapılan yorumlar konusunda beIN Sports'u uyarıyoruz. Çok ünlü eski hakemimiz yorum yapıyor, aynı program içerisinde telefon mu geliyor ne oluyorsa 20 dakika önce söylediğinin tam tersini söylüyor."