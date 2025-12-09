TFF isim isim açıkladı: Bahis oynadığı tespit edilen 22 hakem PFDK'ye sevk edildi!

Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bahis skandalında yeni bir gelişme yaşandı.
Aralarında 4'ü üst klasman hakemi olmak üzere toplam 22 hakem, bahis oynadıklarının tespit edilmesi üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 28.10.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde Federasyonumuza yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki hakemlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
İŞTE PFDK'YE SEVK EDİLEN HAKEMLER
Ahmet Karaatay
Barış Sun
Bedirhan Yiğitbaş
Berkay Salman
Cihan Ölmez
Faik Sancaktutan
Fatih Gemici
Fevzi Erdem Albaş
Furkan Arıoğul
Furkan Aksuoğlu
Hakan Ergin
Halil İbrahim Balsatan
Kemal Dizdar
Mehmet Özgür İşbilen
Mustafa Güçer
Osman Oğurlu
Ömer Faruk Sağır
Tolga Akbaba
Tolga Tuna
Yasin Mert Karahan
Yiğit Çam