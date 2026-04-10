İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı: 'Milli takımımız bu büyük sahnede tarih yazacaktır'

Çocukların sahalarla buluşmasını kolaylaştırıp, futbolun çekim merkezini artırma düşüncesiyle hayata geçirilen "FIFA Arena" projesinin Türkiye etabının resmi açılışı yapıldı.

Riva'da bulunan Spor Toto Teşkilatı Ortaokulunda gerçekleştirilen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, eski TFF başkanları Şenes Erzik, Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören, Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında Türkiye'de bugüne kadar depremden etkilenen bölgeler başta olmak üzere 11 adet saha tamamlandı. Spor Toto Teşkilatı Ortaokulunda bulunan saha, açılışı yapılan 9'uncu saha oldu. Riva'daki saha aynı zamanda solar panel ve soyunma odaları bulunan ilk FIFA Arena sahası oldu.

"HAYALLERİ VE BAŞARI HİKAYELERİNİ YEŞERTECEK BİR YUVA AÇIYORUZ"

Açılış töreninde konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bu anlamlı günde sayın Infantino'yu konuk ediyoruz. 62 gün sonra başlayacak 2026 Dünya Kupası'nda başarı çıtamızı daha da yukarıya taşımak için fırsat olarak görüyoruz. 2002'de olduğu gibi milli takımımız bu büyük sahnede tarih yazacaktır. Futbolumuz ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız ile gençlerimiz adına projeyi hayata geçiren sayın Infantino'nun şahsında tüm FIFA yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün sadece bir futbol sahası açmıyoruz. Hayalleri ve başarı hikayelerini yeşertecek bir yuva açıyoruz. Bu benzeri yatırımlar, rol modellerin ve yıldızların yetişmesine zemin hazırlayacaktır.”

Projeyle ilgili ayrıca İbrahim Hacıosmanoğlu şunları kaydetti:

“Bu projede yer alan ilk federasyonlardan biri biz olduk. Ülkemizde 60 FIFA arena yapılacak. Bugüne kadar Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığımız ile TOKİ'nin altyapısını inşa ettiği stadyumlardan sekizini tamamladık. Tamamlanan iki sahamızı da gençlerimizin hizmetine sunacağız. Futbolun birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz.”

"TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NA KATILMASINDAN MUTLULUK DUYUYORUM"

2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım'ı tebrik eden FIFA Başkanı Gianni Infantino, “Türkiye Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasından dolayı hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

FIFA Arena projesiyle ilgili Infantino, “Bugün elbette çok güzel ve mutluluk dolu bir gün bizim için. 62 gün kaldı dedik Dünya Kupası için. Artık günleri değil, dakikaları sayıyorum. En büyük ve en kapsayıcı Dünya Kupası olacak. Dünyayı bir araya getiren turnuvalara ihtiyacımız var. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Buradaki sahamızın açılışını bugün gerçekleştireceğiz. Şu anda Türkiye'de 11 stadyum açılışı yapıldı. Özellikle deprem bölgesine odaklandık. O bölgeye katkı yapabilmeyi istedik. Oradaki çocukların yüzlerini güldürebilmeyi amaçladık. Futbolu güvenli alanda oynayabilmeleri için bir fırsat sunmuş oluyoruz” dedi.

Infantino açılış töreninde ayrıca, “Sizlere kalpten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizler aslında bu çocuklara sunmuş olduğunuz armağanla, FIFA stadyumuyla ya da başka bir stadyumla yüzünlerini güldürmüş oluyorsunuz. Beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. 24 yıl sonra Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun böylesine tarihi bir döneminde FIFA başkanı olmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

FIFA ARENA PROJESİ

2025 yılında bu projeyi başlatan FIFA, dünya genelinde 100 ülkede 2031 yılına kadar en az 1000 sahayı hizmete sunmayı hedefliyor.

Türkiye'de de ilk etapta 60 sahanın tamamlanarak gençlerin spora erişiminin kolaylaştırılması planlanıyor.