İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş Okan Buruk açıklaması! 'Kim ne söylüyorsa cezası kesilecek'
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 'Bu penaltıyı verirsen bir daha maç yönetemezsin' sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, "Talimatlarda VAR geldikten sonra hakem raporlarında yoksa görüntüyle ceza veremiyorsunuz. Okan Hoca'dan bahsediyorum. Talimatlar değiştirilecek. Kim ne söylüyorsa cezası kesilecek." dedi.
"HAKEMLERE DE SÖYLEDİK"
Serdar Topraktepe'nin cezası ile ilgili Hacıosmanoğlu, "Hakemlere de söyledik. Gördüğünü yazmayan bizimle devam etmeyecek. Serdar Topraktepe'nin davranışları hakem raporlarında yazılmıştır." ifadelerini kullandı.
"BAKALIM YÖNETEBİLİYOR MU?"
İbrahim Hacıosmanoğlu ayrıca, "Okan Buruk'un kullandığı 'Bu penaltıyı verirsen bir daha maç yönetemezsin' sözü var. Bakalım bir daha maç alıyor mu görürsünüz." diye konuştu.
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